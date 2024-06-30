ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة من التفجيرات شمال شرق نيجيريا لـ48 قتيلا ومصابا

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أعلن مسئولون في نيجيريا ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة من التفجيرات التي وقعت في ولاية "بورنو" شمال شرق البلاد خلال الساعات الماضية إلى 48 قتيلا ومصابا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد عن هيئة إدارة الطوارئ بولاية "بورنو" قولها إن الانتحاريين المشتبه بهم هاجموا حفل زفاف وجنازة ومستشفى في بلدة "جوزا" مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

من جانبه، أعلن الجيش فرض حظر تجوال في المنطقة في أعقاب هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها حتى الآن.

يشار إلى أن ولاية "بورنو" تشهد تمردا مسلحا منذ 15 عاما تسبب في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين الآخرين .. وعلى الرغم أن الجيش النيجيري قد تمكن من تقليص قدرات المسلحين إلا أنهم ما زالوا ينفذون هجمات دموية ضد المدنيين وأهداف أمنية.

وتعد جماعة "بوكو حرام" من أكثر الجماعات المسلحة نشاطا في ولاية "بورنو" الواقعة شمال شرق نيجيريا.