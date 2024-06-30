إعادة فتح طريق رافد جمصة بالدقهلية بعد غلقه بسب انقلاب سيارة محمله بالبطيخ

الدقهلية -محمد الحبشي

انقلبت سيارة نقل محملة بالبطيخ على طريق رافد جمصة، اتجاه مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق، دون وقوع إصابات.

تلقيى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بانقلاب سيارة نقل محمله بالبطيخ علي طريق رافد جمصة، اتجاه جمصه، وتعطل حركة المرور علي الطريق.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، وشرطة المرور وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص بين انقلاب سيارة محمله بالبطيخ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وغلق الطريق امام السيارات، ولا توجد اصابات او وفيات نتيجة الحادث.

تم اعادة فتح الطريق وتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بمعرفة شرطة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.