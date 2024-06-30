إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة، كانوا يستقلونها بطريق عزبة الشركة بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز طامية فى محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة إلى شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق عزبة الشركة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.