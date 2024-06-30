إصابة 6 أشخاص فى حريق مخزن أدوية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق، اليوم؛ إثر نشوب حريق بمخزن أدوية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إسعاف باقي المصابين بمحيط موقع الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن أدوية بمدينة الزقازيق.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقل 3 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إسعاف باقي المصابين بمحيط موقع الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت التحريات حول الحادث وملابساته وكيفية اندلاع النيران وحجم الخسائر.



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