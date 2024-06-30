أكبر قضية انتخابات فرعية بـ"أمة الكويت".. تغريم 20 مواطنا وبراءة 94 آخرين

إيمان حنا

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكماً بتغريم 20 مواطنًا كويتياً مبلغا وقدره 5 آلاف دينار، نظموا وشاركوا في الانتخابات الفرعية فى بني غانم بالدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022، وبراءة 94 آخرين، وهى أكبر قضية انتخابات فرعية في ‫الدائرة الثانية بالكويت، وفق "الرأى" الكويتية.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد أسندت إلى المتهمين تهمة تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الثانية بين أبناء قبيلتهم، وكشفت تحريات المباحث في التقرير المرسل إلى النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتنظيم "فرعية" في منزل أحد المتهمين ودعوة أبناء قبيلتهم للمشاركة بالتصويت على من يمثلهم في مجلس الأمة القادم.

وكانت النيابة العامة فى الكويت سبق وأن أخلت سبيل المتهمين وهم من ذات القبيلة ومن بينهم 6 مرشحين وسعودي في الدائرة الثانية بكفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهم.

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد أعلن فى 10 من مايو الماضى، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، مضيفا أنه اتخذ هذا القرار ؛ إنقاذا للبلد وتأمينا لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب.

