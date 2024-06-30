أحمد يعقوب: مصر أكثر دول العالم دعماً للقضية الفلسطينية عبر تاريخها

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن مصر أكثر دول العالم دعماً للقضية الفلسطينية عبر تاريخها، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تحتل صدارة اهتمامات ملف الخارجية المصرية عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



أحمد يعقوب

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال لقاء شامل مع قناة "إكسترا لايف"، أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يعد منصة مهمة لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائى، والزراعة والصناعة مؤكداً أن الحكومة المصرية تستهدف جذب تدفقات رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن ثورة 30 يونيو تجسد قوة وتماسك نسيج المجتمع المصرى فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن حجم الاقتصاد المصرى ارتفع من 1.7 تريليون جنيه فى عام 2013 إلى نحو 11 تريليون جنيه فى عام 2024 مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى إلى 46 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 وهو أعلى مستوى فى تاريخه على الإطلاق.