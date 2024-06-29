وزير الخارجية الجزائرى: غزة تتعرض إلى عدوان إسرائيلى دون أى رادع

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قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن قطاع غزة يتعرض إلى عدوان إسرائيلي متواصل أمعن في الشعب الفلسطيني تقتيلاً، وتدميراً، وتهجيراً، دون أي رادع، ودون أي قيود، ودون أي حدود.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء محادثاته مع وزير خارجية بولندا، رادوسواف شيكورسكي، اليوم بوارسو.

وأوضح عطاف أنه تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في محيط البلدين الإقليميين المضطربين على حد سواء، وكذلك حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف المشرف لجمهورية بولندا من هذا العدوان، ومن القضية الفلسطينية برمتها، لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذلك تصويتها مؤخراً لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أن المشاورات امتدت لتشمل عديد المواضيع ذات الصلة بالتأزم الحاد للأوضاع دولياً وإقليمياً، مشيدا بتمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأنهما يثقان تمام الثقة أن تجاوز الأزمات الدولية يبقى رهيناً بإعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة، وبإتاحة المجال لمساعيها وجهودها ومبادراتها.

كما هنأ وزير الخارجية البولندي على رئاسة بلاده المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي ابتداءً من العام المقبل، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الشراكة التي تجمع الجزائر بهذا التكتل منذ ما يقرب العقدين من الزمن.