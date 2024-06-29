اليوم السابع
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وزيرا خارجية مصر والصومال: تدشين خط طيران مباشر بين البلدين يوليو المقبل

السبت، 29 يونيو 2024 05:21 م
وزيرا خارجية مصر والصومال: تدشين خط طيران مباشر بين البلدين يوليو المقبل سامح شكرى ونظيره الصومالى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل اليوم السبت، أحمد معلم فقى وزير خارجية الصومال، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الصومالية وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف الجوانب.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين فى مجالات التدريب والطيران الصحة والتعليم والثقافة، حيث أعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين فى شهر يوليو القادم، وكذا افتتاح فرع لبنك مصر فى الصومال.

ومن ناحية أخرى، كشف السفير أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمى فى منطقة القرن الإفريقى، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين التشاور والتنسيق بشأن أهم المستجدات فى هذا الشأن، وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار.

وفى نهاية اللقاء، تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها خلال المرحلة القادمة.

 

 







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القرن الافريقى

الخارجية المصرية




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