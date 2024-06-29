وزارة الصحة تلتقى ممثلي "إيستي السويدية" لبحث تعزيز التعاون بالقطاع الصحي

استقبلت وزارة الصحة والسكان، ممثلي شركة إيستي السويدية، لبحث فرص تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار «المصري- الأوروبي» المشترك الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو،، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات متعددة الأطراف، والقطاع الخاص من الجانبين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش فرص تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة إيستي، الرائدة في تصنيع المستلزمات الطبيبة للجروح وجبائر العظام.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع شرح لممثلي الشركة حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لتوفير بيئة داعمة للمستثمرين في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز الخدمات الصحية والاقتصاد الوطني.

وتابع «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن الاتفاق على تبادل المعلومات حول حجم السوق المصري واحتياجاته، بهدف دعم عملية توطين الصناعة وتوفير منتجات مبتكرة تسهم في تحسين الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش سبل تبادل الخبرات في مجالات توطين صناعة جبائر العظام ومستلزمات علاج الجروح في مصر، والعديد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث أبدى الوفد رغبته في زيارة عدد من المواقع والمرافق الصحية، وعقد مزيد من الاجتماعات مع صناع القرار والقائمين على صناعة المستلزمات الطبية في مصر، لتحقيق شراكة حقيقية تحقق الأهداف المشتركة، كما وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لفتح مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا لمصر، ودعم التصدير للقارة الأفريقية.

وأشار «عبدالغفار» إلى إشادة ممثلي الشركة بحرص الدولة المصرية والتزامها بتقديم أفضل الخدمات الصحيه للمواطن المصري وتعزيز رفاهيته، حيث أكد ممثلي الشركة، متابعتهم لتطور المنظومة الصحية في مصر، معربين عن تطلعهم لدعم التصنيع المحلي في مصر، وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، والتصدير للدول الأفريقية.

حضر الاجتماع الدكتور لورانس كولمان نائب رئيس الشركة لدول أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور إيفين تانج مدير أعمال الشركة بغرب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والدكتور أحمد علواني المدير الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط، والدكتور حازم الفار، مدير قسم الاستثمار الطبي لمجموعة الصافي للاستثمار، والدكتور مصطفى ممدوح، مدير تنمية الأعمال الطبية لمجموعة الصافي للاستثمار.