وزارة السياحة تؤكد عدم وجود تحذيرات أو تغيير جديد فى نصائح السفر إلى مصر

كتب - محمد أسعد

نفت وزارة السياحة والآثار، في بيان صادر عنها، وجود تحذيرات من كل من الخارجية البريطانية وكذلك الأمريكية لرعاياهما من السفر إلى مصر.

وذكرت الوزارة، بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على منصات التواصل الإجتماعي بشأن وجود تحذيرات من كل من الخارجية البريطانية وكذلك الأمريكية نشرت عبر موقعهما الإلكتروني، لرعاياهما من السفر إلى مصر، تؤكد وزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تردد في هذا الشأن، وأنه لا يوجد أى تغيير جديد في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.

وأوضحت أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان يوم 10 مايو الماضي، مشيرة أيضاً إلى أن هذا التحديث الأخير لم يتضمن أى تحذيرات للسفر إلى مصر من هاتين الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها.

وتناشد وزارة السياحة والآثار، وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

ويمكن في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى أو الرغبة في التأكد من أى معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو قطاع السياحة والآثار في مصر، الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654 أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة