مصر للطيران تسير غداً 22 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغني

تسير مصر للطيران غداً الأحد الموافق 30 يونيو، 22 رحلة جوية بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة و3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري ورحلة بخط سير جدة - باماكو ورحلة بخط سير جدة - الأقصر ورحلة بخط سير جدة - أسوان ورحلة بخط سير الطائف - القاهرة و8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.

يأتى ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية والسويس وبنى سويف ومطروح والمنيا والأقصر وأسوان والبحيرة وتضامن بني سويف وأسيوط وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى.