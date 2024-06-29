اليوم السابع
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السبت، 29 يونيو 2024 11:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 4 أشخاص إثر انفجار بمصنع للألعاب النارية فى الهند

السبت، 29 يونيو 2024 10:00 م
مصرع 4 أشخاص إثر انفجار بمصنع للألعاب النارية فى الهند انفجار
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم /السبت/ أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخر بجروح جراء انفجار فى مصنع للألعاب النارية بالقرب من مدينة "فيرودناجار" فى ولاية "تاميل نادو".

ونقلت شبكة "إن دى تى في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسئول بارز بالشرطة - لم تسمه - قوله إن العمال لقوا مصرعهم فى الحال بموقع الحادث، ويشتبه فى أن يكون سبب وقوع الانفجار واندلاع الحريق هو سوء استخدام المكونات الكيميائية والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الألعاب النارية.

وأضاف المسئول أن الانفجار تسبب فى إلحاق أضرار بالغرف المخصصة لمهام محددة تتعلق بعمليات التصنيع.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، إم كاى ستالين، عن تعازيه لعائلات الضحايا، كما أعلن تقديم تعويضات مالية لكل عائلة منهم.







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