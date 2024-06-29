محافظ قنا يعلن قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب من الحاصلين على الإعدادية

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025 للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأشار الداودى، إلي أنه سيتم قبول 50 طالبا بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي، بالإضافة إلي اجتياز اختبارات القدرات الخاصة وأنه تم تحديد نسبة 80 % من إجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة والنسبة المتبقية موزعة علي أبناء المحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025 هى "الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024، ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة علي أن يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب، مجموع الشهادة الاعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام 2024 + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه، في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا، في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الأبجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول(40) طالب بمحافظة قنا و (10) من المحافظات الأخرى وهي ( الاقصر - اسيوط - سوهاج ) علي أن لا يكون الطالب متقدم في إحدى هذه المحافظات إلي مدرسة أخرى بنفس التخصص وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي اجراءات التقديم.