مجلس جامعة قناة السويس يعرض ملف إنجازات "الإسماعيلية الأهلية"

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد مجلس جامعة قناة السويس جلسته برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة و عمداء كليات ومعاهد جامعة قناة السويس.

ووجه "مندور" عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية؛ لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا عبر برنامج ابن الهيثم لجميع الطلاب، مشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 انتهت بجميع الكليات، عدا كليتي طب الأسنان والصيدلة.

كما استمع رئيس الجامعة لتقرير مفصل حول النتائج التي تم الانتهاء منها واعتمادها، حيث تم اعتماد نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وإعلان أسماء الطلاب العشر الأوائل على الكلية، وأيضا تم اعتماد نتائج البرامج الجديدة بكلية التجارة (برنامج FMI المستوى الأول والثاني والثالث - برنامج CH المستوى الأول والثاني - برنامج BIS المستوى الثاني والثالث).

وألمح رئيس الجامعة أنه تم اعتماد وإعلان نتيجة الدفعة الأولى من خريجي البرامج المميزة بكلية التجارة وجاءت النسبة العامة للنجاح بكل برنامج كالتالي: برنامج نظم المعلومات الأعمال 86.13 % ، وببرنامج الأسواق والمنشآت المالية 89.3%، وبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 76.4%، بينما تم الإعلان عن نتيجة المستوى الثالث بكلية التربية الرياضية.



وأثنى رئيس الجامعة، على الأداء المتميز لعمداء ووكلاء الكليات في إدارة العملية الامتحانية، واصلا الشكر لجميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الخريطة التفاعلية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات المصرية هي مبادرة تهدف إلى تطوير وتحديث النظام التعليمي والبحثي في الجامعات المصرية،وتتضمن هذه المبادرة عدة جوانب منها تحسين البنية التحتية التعليمية بما يشمل القاعات الدراسية، والمختبرات، والمرافق، الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب تطوير المناهج الدراسية من خلال مراجعة وتحديث المناهج الدراسية لتكون متطابقة مع أحدث التطورات في المجالات المختلفة، وتعزيز البحث العلمي بدعم الأبحاث العلمية وتشجيع البحث الابتكاري، والتطبيقي في مختلف التخصصات.

فضلا عن تحسين جودة التعليم والتقييم من خلال تطوير أساليب التقييم وضمان جودة التعليم من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع تعزيز بدور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار " مندور" إلى أن الخريطة التفاعلية تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي ورفع مستوى تعليمها وبحثها العلمي؛ ليكون على مستوى تحديات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، مطالباً بضرورة الإسراع في إتمام كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من الخريطة التفاعلية لجامعة قناة السويس.

وهنأ الدكتور ناصر مندور كلية العلوم ممثله في الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية لحصول برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تابع رئيس الجامعة موقف الكليات المتقدمة للاعتماد مطالباً الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع المعايير حيث عرض الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة موقف كل كلية من الاعتماد.