قائمة مدارس الثانوى الزراعى بالجيزة ودرجات القبول بها فى العام الدراسى الجديد

كتبت – مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسى 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة، و140 درجة لـ الثانوي العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بـفصول الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الزراعي بالجيزة للعام الدراسي 2024/2025.

إدارة العمرانية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجات.

-درجة القبول بمدرسة الثانوية الزراعية المهنية 195 درجة إعداد مهني.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أطفيح الثانوية الزراعية: 170 درجة عام، و165 درجة إعداد مهني.

إدارة العياط التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طهما الثانوية الزراعية: 170 درجة عام و165 إعداد مهني.

إدارة منشأة القناطر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أبو غالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

إدارة الواحات البحرية

-درجة القبول بمدرسة الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.