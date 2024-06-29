ضبط 68 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 68 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 150 مخبزا، وذلك للتأكد من الإلتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من الرقابة التموينية، البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (بندر المنصورة، نبروه)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 35 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 33 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و 19 محضر نقص وزن ما بين (9 - 23) جم، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 14 شيكارة، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، و 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

في الأسواق: 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، ومحضر استخدام أكياس سوداء.

كما تم ضبط 400 علبة سجائر، و 3 كجم أكياس سوداء، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



