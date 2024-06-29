ضبط 5 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بأخميم فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل عاطل، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج، تم التحفظ على أدوات الحفر ومكان التنقيب، وتم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، تفيد قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وتم التحقق من المعلومات، وتم ضبط المتهمين متلبسين.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل منزل مجاور لمنزله، ملك المدعو ع. ع. م. ف. 49 سنة حاصل على دبلوم زراعة.

تم ضبط كل من مالك المنزل المذكور ك. ا. ا. ع. 48 سنة مقيم دائرة قسم أول سوهاج، و م. ا. ر. ا. 36 سنة عامل، مقيم دائرة مركز سوهاج، و ع. ع. ع. ع. 31 سنة حاصل على ليسانس آداب مقيم دائرة قسم أول سوهاج، و م. ا. ح. م. 30 سنة حاصل على دبلوم صناعى ومقيم دائرة قسم أول سوهاج.

بالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بمنزل مكون من ثلاث طوابق مبنى بالطوب اللبن والطين، وتم ضبط أدوات الحفر وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ومكان الحفر. وبسؤال المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.