ضبط شحنة أقراص مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أحبطت الداخلية محاولة تشكيل عصابى لترويج الأقراص المخدرة بالجيزة وضبط عناصر التشكيل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية") بالاتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (حدائق أكتوبر- أول أكتوبر – الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (100 آلف قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – 8 هواتف محمولة – عدد 3 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10 ملايين جنيه تقريباً).