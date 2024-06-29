صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا

وكالات

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا لدعم موازنتها بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار للبلد الذى تمزقه الحرب، بحسب وسائل إعلام غربية.

وذكر الصندوق فى بيان أن أداء أوكرانيا فى برنامج التسهيل المالى الممتد يظل قويا على الرغم من الظروف غير المواتية وأنه تم تحقيق الأهداف الكمية وأن المعايير القياسية الهيكلية نُفذت فى موعدها أو بوجود تأخير وجيز.

وعدّل الصندوق بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أبريل.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى تراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الروسية التى ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء فى أوكرانيا.

وكان نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، قد قال فى تصريحات خلال مداخلة على سكاى نيوز عربية، إن الاقتصاد الأوكرانى خسر 30 بالمئة من قيمته بسبب الحرب.