صحة شمال سيناء توفر خدمة طبية منزلية لكبار السن وذوى الهمم.. التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

قالت مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه في إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء، أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، عن إطلاق خدمة طوارئ طبية متنقلة لجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة إينا سلام، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن هذه الخدمة ستقدم الرعاية الطبية اللازمة لكبار السن من سن 65 عامًا فما فوق، بالإضافة إلى ذوي الهمم، من خلال تفعيل زيارات منزلية لهذه الفئات تبدأ الخدمة رسميًا يوم 30 يونيو 2024.

وصرح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، بأن الأهالي الراغبين في طلب الخدمة الصحية يمكنهم الاتصال على الرقم المعلن.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن سلسلة من التطويرات الهامة في أقسام الأشعة بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء.

وصرح ياسر محمد رمضان، المشرف العام على الأشعة بشمال سيناء، بأنه تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى نخل المركزي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية على الطريق الدولي وتلبية احتياجات أهالي وسط سيناء.

كما أوضح ياسر رمضان أنه ضمن خطة التطوير المستمرة لأقسام الأشعة في جميع أنحاء شمال سيناء، تم تركيب أجهزة تحميض ديجيتال والتحول الرقمي للأشعة في كل من وحدة أسيوط، وحدة الصفا، ووحدة قاطية، مؤكدا أن هذه التحسينات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وتسريع عملية التشخيص والعلاج.

وفي إطار المتابعة المستمرة لأقسام الأشعة بمستشفيات شمال سيناء للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات، قام فريق متابعة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، مدير عام الشؤون الصحية، والدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير الطب العلاجي، بجولة تفقدية لقسم الأشعة بمستشفى العريش العام.

تم خلال الزيارة الاطمئنان على سير العمل، حالة الأجهزة الطبية، وتواجد الأطقم الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية المثلى للمواطنين.