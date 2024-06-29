سماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات مصرع شاب فى حريق جراج بحدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات نشوب حريق بجراج أسفر عن مصرع شاب بحدائق الأهرام، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة مركونة بجراج بالطابق الأرضي، وامتدت للعقار، وأثناء محاولة الضحية الخروج من مسكنه، اختل توازنه وتعرض للسقوط بالجراج، ليلقى مصرعه.



كما أجرى رجال المباحث معاينة للسيارة التي تعرضت للحرق، لبيان سبب اشتعال الحريق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية، لكشف تفاصيل الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اشتعال حريق بعقار في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بجراج أسفل العقار، مما أدى إلى مصرع شاب من سكان العقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.