اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 25240 بتعاملات اليوم السبت

السبت، 29 يونيو 2024 07:00 م
سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 25240 بتعاملات اليوم السبت الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 29 يونيو 2024، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25240 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25240 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .


 







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