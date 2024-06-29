سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 25240 بتعاملات اليوم السبت

كتب إسلام سعيد

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 29 يونيو 2024، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25240 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25240 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .



