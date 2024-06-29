رطب على قلبك بأحلى بطيخ فى سوهاج واكسر موجة الحر.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان رطب على قلبك بأجمل بطيخ فى سوهاج واكسر موجة الحر.. مباشر، حيث تناول البث لقاء مع أشهر تجار البطيخ بالمحافظة داخل أكبر الشوادر الموجودة ، وتناول البث أيضا أسعار وأنواع البطيخ وكيفية اختيار الجيد.

في البداية يقول حازم هلال أحد كبار تجار البطيخ على مستوى محافظة سوهاج، أن البطيخ يأتي من مناطق ومحافظات مختلفة منها الجيزة وبلطيم والبطيخ الصحراوى والجيزة وسعر البطيخ يبدأ من 10 جنيهات وأغلى بطيخه 50 جنيها والبطيخ أشكال وأنواع وأحجام البطيخ والبطيخ يناسب الجميع وهى فاكهة الصيف الأشهر والأفضل لدى المواطنين في كل محافظات مصر.

من أشهر أماكن زراعة البطيخ والبطيخ الذى يخرج منها معروف عالميا ونصح المواطنين أن أفضل طريق لمعرفة البطيخ الجيد من عدمه يشترى البطيخ على السكين ما دامت خبرته قليلة والبطيخ هذا العام مميز والموسم جيد جدا هذا العم وبلاش ناخد البطيخ الكبير الأفضل البطيخ ما بين 5 إلى 6 كيلو هي الأفضل وأن هذا التوقيت وحت شهر 8 هو أفضل أوقات شراء البطيخ.

وهناك أنواع الجيزة، واسكاتا، ومصر واحد، ومطعوم وستار، والبطيخ هذا العام تم أسعاره منخفضة جدا، لأن المناخ تغير وتلاحقت عملية الإنتاج ما بين بحرى وقبلى، الأمر الذى جعل المعروض كبير جدا والبطيخ هذا العام فى كل مكان.