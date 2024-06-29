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رانيا المشاط: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصرى والأوروبى

السبت، 29 يونيو 2024 12:14 م
رانيا المشاط: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصرى والأوروبى رانيا المشاط
كتب سمير حسنى

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قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والاوروبي.

وأشارت إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، ومشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير او متوسط، موضحة أن أى مستثمر يريد استقرارا سياسيا وفرص تمويلية بـأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل.

وعلى جانب آخر، أكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:"لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد".

 







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

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مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

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