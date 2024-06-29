رانيا المشاط: المشروعات لها عوائد لمصر وأوروبا والقطاع الخاص والشركات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ان العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبى شهدت تطورا كبيرا ، والعلاقات الثنائية مع دول الأعضاء ومؤسسات التمويل .

وتابعت: لم تكن تأتى هذه العلاقة الوثيقة مترجمة عمليا على الأرض من خلال مشروعات واضحة جدا ذات اهتمام مشترك من الجانبين، ولها عوائد ليست فقط لجمهورية مصر العربية، ولكن عوائد لأوروبا أيضا، والشركات الأوروبية والشراكات بين القطاع الخاص المصرى والقطاع الخاص في أوروبا.

وأكدت أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض من الجانبين ونراها في الطاقة الجديدة والتجددة ومشروعات الامن الغذائي ، واليات التمويل واضحة جدا ومنها أدوات مبتكرة ومتاحة للقطاع الخاص والتمويلات ميسرة ، نعظم من التمويلات المتاحة بالتكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، والمشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص جاذبة للتمويلات الأخرى ، التحول الى الاقتصاد الأخضر

وتابعت: بدأنا المنصة الالكترونية لبرنامج نوفى لنستطيع تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ من خلال جذب القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة ، مشيرة إلى أن ترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبنى على تعاون مالى مهعم مقسم إلى 3 نقاط .

ولفتت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة وتهدف الى جذب الاستثمارات والتنافسية والتحول الى الاخضر وهناك ضمانات للاستثمار ولدينا جلسة مغلقة مع مؤسسات تمويلية أخرى .