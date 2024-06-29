رئيس هيئة قناة السويس يتفقد مصنع مصر لبناء القاطرات بترسانة سفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة قناة السويس، عن جولة تفقدية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمصنع مصر لبناء القاطرات بترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا لبناء القاطرات الجديدة التي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، يرافقه مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة والشركة، وذلك لمتابعة سير العمل والتعرف على مستجدات عملية بناء خط إنتاج القاطرات البحرية من طراز" Rastar 3200-W" بقوة شد 90 طنا.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن الجولة التفقدية شملت الأعمال الجارية بالقطاعات الثلاثة الرئيسية بمصنع مصر لبناء القاطرات وهى قطاع التقطيع، وقطاع التشكيل، وقطاع البناء، والمجهزة بالتكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال بناء الوحدات البحرية المختلفة.

كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة بمصنع مصر للقاطرات وعددها 10 قاطرات بحرية تحمل اسم" عزم" ، حيث بدأ العمل الفعلي لبناء 6 قاطرات على التوازي بالمصنع بسفاجا ومن المقرر بدء العمل لبناء ٤ قاطرات بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية التابعة للهيئة. يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 مترا، وعرضها 13.5 مترا ، وارتفاعها 6 أمتار، وسرعتها 12عقدة، وتمتاز القاطرات الجديدة بتصميمها الفريد بالتعاون مع مكتب التصميم العالمي روبرت آلان أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات وهو التصميم الذي يتيح لها مزايا متعددة تضمن لها تحقيق أعلى قدر من المرونة خلال مناورات الحركة والإبحار وتحقيق قوة شد كبيرة قدرها 90 طن.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت خطوات جادة وفعالة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن الاستراتيجية القومية التي تستهدف عودة الريادة للترسانات الوطنية والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة العمالة بما يساهم نحو تحقيق العديد من الأهداف التنموية بتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي.

وأوضح رئيس الهيئة أن القاطرات البحرية الجديدة ستساهم في دعم جهود تطوير وتحديث أسطول الهيئة من القاطرات البحرية المعاونة متعددة المهام والتي تستخدم في أعمال مصاحبة السفن العابرة للقناة وأعمال التأمين الملاحي والتعامل مع المواقف الطارئة.

خلال جولته، وجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال بناء القاطرات مع مراعاة تطبيق شروط الجودة والمعايير العالمية خلال مراحل البناء ومراحل تركيب المعدات والتجهيزات البحرية و الملاحية والتي تحظى بمتابعة دورية لكل مراحل البناء من قبل لجان فنية متخصصة تابعة لهيئة قناة السويس، وتحت إشراف واعتماد هيئة الإشراف الدولية الفرنسية وهيئة الإشراف الدولية الإيطالية.

من جانبه، أوضح مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن مصنع مصر لبناء القاطرات يستهدف تحقيق ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي ترتبط بالمستوى الفني والتقني للوحدات البحرية المصنعة ومعدلات بنائها في أوقات قياسية وهو ما يعكسه مستوى تقدم أعمال بناء القاطرات الجديدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر إلى انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة "عزم1"، وقرب انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة الثانية "عزم 2" والتي بلغت نسبة إنجازه 85٪ ومن المقرر تدشين القاطرتين شهر ديسمبر المقبل بمشيئة الله، فيما وصلت نسبة إنجاز بدن القاطرتين "عزم 3" و"عزم4" إلى 30٪ ، و20 ٪ على التوالي، ويجري العمل على تصنيع خطوط المواسير وأعمال التشطيبات الداخلية طبقا للرسومات الهندسية المعدة.

في ختام الجولة التفقدية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية عمال ومهندسي مصنع مصر لبناء القاطرات، مشيدا بكفاءة العمل وسرعة الإنجاز، معربا عن تطلعه ليصبح المصنع قلعة صناعية وطنية وأحد منجزات الجمهورية الجديدة.



أعمال الإنشاءات والبناء



الفريق اسلمه ربيع خلال الجولة



بناء القاطرات



رئيس الهيئة يتفقد القاطرات التى يتم بنائها



مصنع مصر لبناء القاطرات فى ترسانة البحر الأحمر



المصنع فى ترسانة جنوب البحر الأحمر



