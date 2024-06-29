رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات طلاب الشهادة الثانوية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اليوم السبت فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية، لجان فتيات معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز، والتي تضم (لجنة معهد بنين آل نوح النموذجي، معهد بنين الضبعية، معهد بنين الإسماعيليّة)، بحضور الدكتورة ندى عمرو، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود أحمد، موفد مشيخة الأزهر، وذلك للاطمئنان على أعمال الامتحانات، و التأكد من وصول الأسئلة في الوقت المحدد لذلك، ووسائل التأمين، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر,

وتفقد فضيلته لجنة معهد فتيات الإسماعيليّة الثانوي والتي تضم( لجنة معهد فتيات الإسماعيليّة، فتيات السحارة، فتيات عين غصين)، للتأكد من انتظام سير اللجان ومدى انضباطها، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وقد أدى طلاب القسم العلمي، اليوم الامتحان في مادة الأحياء.



وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتأمين اللجان من رجال الشرطة، و توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.



