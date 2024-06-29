رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء: حملة شاملة لتحسين الطرق ومواجهة البناء المخالف

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، على استمرار جهود المجلس في التخلص من الرمال الزاحفة على مسارات الطرق في مناطق قرى المركز، موضحا أن المجلس يقوم باستكشاف شبكة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنة وإجراء الصيانة الدورية لها لمنع حدوث أي أزمة على الطرق المؤدية من وإلى المركز.

وأعلن سالم، أن إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس قامت بدفع اللودر والمعدات اللازمة لإعادة فتح طريق الحسنة / القسيمة، وتحديدًا أمام تجمع الدفيدف والميتمثني، بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التغيرات البيئية والمناخية وسرعة حركة الرياح، موضحا أن هذه الظروف الصحراوية أدت إلى إعاقة حركة السير على الطريق مما يهدد أرواح المواطنين،ونتيجة لذلك، تم تمشيط الطريق بالكامل ورفع كميات الرمال المتجمعة عليه، مما أعاد الحركة المرورية بشكل طبيعي وآمن، حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال إنه تم توجيه رؤساء القرى بالمرور على جميع المدارس التي يوجد بها لجان امتحانية في نطاق قراهم، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية ورصد أي معوقات قد تعوق سير العملية لتحقيق الانضباط العام، وتوفير المناخ المناسب والأجواء الهادئة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات،و المتابعة المستمرة للإدارات الخدمية ومراقبة نسبة الحضور والانصراف للموظفين بهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

وأشار سالم إلى أنه تم تفعيل الحجز الإداري بالقرى لتحصيل كافة المتأخرات لضمان الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة، كما أكد على أهمية تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان ومتحصلات الآبار من المنتفعين وتسديدها بصفة منتظمة، وأشار إلى ضرورة ضبط منظومة العمل داخل الإدارات والتواصل المستمر بين الإدارات الداخلية والخارجية لضمان الدقة في العرض والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه يتم التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء بدون ترخيص، والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لتجنب المساءلة القانونية والإزالة الفورية للمخالفات.

وقال إنه تم التنبيه بحث المواطنين على التوجه إلى المركز التكنولوجي بالمجلس لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن هذا الملف يعد أحد الأولويات التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وأكد سالم على متابعة تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسنة، والتأكد من إعطاء كل مواطن حقه في مياه الشرب.