رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر بمختلف طوائفه

كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

تلك الثورة التي سطرها الشعب المصري بأحرف من نور، جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة، متمنياً المزيد من الاستقرار والازدهار في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحفظ الله مصر قيادة وشعبًا وجيشاً