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رئيسة مجموعة البنك الدولى: مصر شرعت فى تعديلات كبيرة على اقتصادها

السبت، 29 يونيو 2024 12:20 م
رئيسة مجموعة البنك الدولى: مصر شرعت فى تعديلات كبيرة على اقتصادها آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي
رامى محيى الدين

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أكدت آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لان الاقتصاد المستقر يوفر الاستقرار ويمنح الثقة للقطاع الخاص.

وأضافت: يوجد لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة والتي بدأت فيها مصر ليفرق بين القطاع الخاص والعام والذى من شأنه أن يلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص، ولقد استمعنا للجزئية الخاصة للتنافسية وهناك إصدار لقوانين ممتازة للملاءة المالية والافلاس.

وأثنت على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة وبمجرد وجوده في هذا البرنامج يستحق ان يدخل التأمين الصحى الشامل وكلها خطوات ممتازة وكلها موجودة بالفعل .







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