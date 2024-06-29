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رئيسة المفوضية الأوروبية: استقرار مصر مهم للمنطقة

السبت، 29 يونيو 2024 11:28 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية: استقرار مصر مهم للمنطقة الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية
كتب عبد الوهاب الجندى - هناء أبو العز

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أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن استقرار مصر مهم للمنطقة.

وكتبت على موقع إكس: "في عالم مضطرب، قمنا بتعميق علاقاتنا، بناء على روابطنا التاريخية، وتعكس شراكتنا الجديدة هذا.

وقالت فون دير لاين: "نحن نواصل العمل على جميع الفروع، من التجارة والطاقة والمياه والهجرة إلى المهارات والتنقل".

وافتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ويحضر المؤتمر عدد من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.







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