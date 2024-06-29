"حياة كريمة" فى جنوب سيناء: مبادرات وإنجازات تحقق رفاهية للأسر السيناوية

سيناء - محمد حسين

نجحت مبادرة "حياة كريمة" في إدخال السعادة على العديد من الأسر السيناوية بمحافظة جنوب سيناء من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات المميزة.

توضح بيانات "مؤسسة حياه كريمة" بجنوب سيناء، أنه من بين ما تم من فعاليات وأنشطة وأسعدت الأهالى من سكان جنوب سيناء، بكافة مناطق المدن والقرى والوديان، تنفيذ مبادرة وصل الخير (1، 2، 3، 4، 5)، وتم خلالها توفير المواد الغذائية للمستفيدين من المبادرة بكافة مدن محافظة جنوب سيناء على مدار 3 سنوات، وغطت احتياجات الأسر المستهدفة.

وتنفيذ مبادرة "يدوم الفرح"، بتجهيز 50 عروسة من كافة مدن المحافظة وتوفير احتياجاتهن من (ثلاجة، غسالة، بوتجاز، شاشة)، وإدخال السرور على المستفيدين، إضافةً لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" بقرية الجبيل، وتقديم خدمات إنسانية شاملة تضمنت قافلة طبية، قافلة ثقافية شاملة، قافلة توعوية بالتنسيق مع علاج الإدمان، محو الأمية، وملتقى توظيف، والهدف أن يستفيد الأهالى بخدمات متكاملة تصل لهم فى بيوتهم.

إلى جانب تنفيذ مبادرة "صكوك الأضاحي"، وتوزيع اللحوم على الأهالي في الوديان والتجمعات البدوية، وتنفيذ مبادرة" دعم التعليم"، بتوزيع شنط مدرسية عامي 2022 و2023، ودفع مصروفات مدرسية لغير القادرين من كافة مدن المحافظة.

كما تم تنفيذ مبادرة "معاشات حياة كريمة"، بتوفير معاشات لعدد من المستحقين، ودعم الحالات الإنسانية بتقديم خدمات إنسانية متكاملة وتوفير مصادر دخل للأسر الأكثر احتياجًا مثل مستلزمات بقالة، ماكينات خياطة، لوازم العرائس، تروسيكل، وأكشاك، ومبادرة إعادة تأهيل البيوت، بتسقيف وإعادة تأهيل بيوت بدوية.



إلى جانب مبادرة القوافل الطبية بتنفيذ القوافل الطبية في كافة الوديان والتجمعات البدوية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، و دعم الأيتام بمشاركة الأيتام في يوم اليتيم وتوفير ألعاب للأطفال، ومراجعات الثانوية العامة "تقدر في 10 أيام" لدعم طلاب الثانوية العامة علميا ونفسيا، وهذه المبادرات تؤكد التزام "حياة كريمة" بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جنوب سيناء.



جانب من حياة كريمة



حياة كريمة (1)



حياة كريمة (2)



مبادرة دعم التعليم، بتوزيع شنط مدرسية



مبادرة يدوم الفرح، بتجهيز 50 عروسة (1)