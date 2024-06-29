اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حل امتحان التاريخ 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك

السبت، 29 يونيو 2024 04:49 م
حل امتحان التاريخ 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك امتحانات الثانوية العامة
كتب محمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن إجابات امتحان مادة التاريخ، الذى عقد اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، فى ثالث أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بالمواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأكد طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، سهولة امتحان مادة التاريخ، مع وجود جزئيات من الأسئلة مخصصة للطالب المتميز، موضحين أن كتيب المفاهيم ساعد فى الوصول إلى إجابات كثيرة بأسئلة الامتحان، كما أن الأسئلة واضحة وإجاباتها ليست متشابهة.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو 2024 بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







حل امتحان التاريخ

حل امتحان التاريخ 2024

الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024

امتحان التاريخ للثانويه العامه 2024

امتحان الفيزياء للثانويه العامه

تسريب امتحان الفيزياء

تسريب امتحان التاريخ

الثانوية العامة امتحانات

الثانوية العامة بالانجليزي

بوابة الثانوية العامة

امتحان الفيزياء بالإنجليزى

اجابات امتحان الفيزياء علمى

اسئلة امتحان الفيزياء 2024

اجابات امتحان الفيزياء علمى 2024

اجابات امتحان التاريخ أدبى

اسئلة امتحان التاريخ2024

اجابات امتحان التاريخ 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة