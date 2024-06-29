حل أسئلة امتحان الفيزياء 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك

كتبت – مرام محمد

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، إذ انطلقت لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ثلاث ساعات، وذلك في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وشهدت لجان الامتحانات، دموع وبكاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لصعوبة أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر على صعوبة الأسئلة، وأنها تحتاج لوقت إضافى و70% من الأسئلة تخاطب المستويات العقلية العليا، مؤكدين أن هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها لانتهاء الوقت المخصص للإجابة وصعوبتها.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، من إعداد باسم عمار عبد الرؤف، وأحمد الحفناوى، أساتذة الفيزياء، علمًا بأن امتحان الفيزياء تضمن 46 سؤالًا، تشمل 44 سؤالا اختيار من متعدد، وسؤالين مقاليين.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، المقرر انعقادها حتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة بجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مقسمين على 192 لجنة على مستوى المحافظة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بأداة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.