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توافد 25515 طالبا على 76 لجنة بكفر الشيخ لأداء امتحانى التاريخ والفيزياء

السبت، 29 يونيو 2024 09:09 ص
توافد 25515 طالبا على 76 لجنة بكفر الشيخ لأداء امتحانى التاريخ والفيزياء طلاب الثانوية العامة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشراً، من توافد طلاب الثانوية العامة على 76 لجنة بكفر الشيخ لأداء امتحانى التاريخ والفيزياء، وتتابع عرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أعمال وصول الأسئلة للجان، واستقبال الطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، موضحة أن جملة الأسئلة 46 سؤالًا، تشمل سؤالين مقاليين و44 اختيار من متعدد مخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ 46 سؤالًا، تتضمن سؤالين مقاليين و44 اختيار من متعدد.

وأشارت الوزارة إلى أن 70% من أسئلة الامتحان فى كل مادة ستكون بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا والطالب المتميز.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بأداة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







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