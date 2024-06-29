تفاصيل اعتراف مسجل خطر بالاتجار فى الممنوعات بعد سقوطه فى المرج

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر عن تفاصيل ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس، والأستروكس، بمنطقة المرج، وذكر لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب القبض عليه، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق بالقاهرة، حيث يتنقل بينهم بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.

أضاف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها من تاجر مواد مخدرة، كشف عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف بحيازة فرد خرطوش بقصد الاتجار، وميزان حساس لتقسيم المواد المخدرة تمهيدا لتجهيزها للبيع.

وردت معلومات لأجهزة الامن بالقاهرة، تفيد تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، بمنطقة المرج، وبحوزته (كيلو جرام لمخدرى "الأيس، الإستروكس" – ميزان حساس – فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

