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تعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار..وتمويلات بـ900 مليون يورو 2023

السبت، 29 يونيو 2024 01:55 م
تعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار..وتمويلات بـ900 مليون يورو 2023 اليوور
كتب - إسلام سعيد

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يجرى التعاون على قدم وساق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، حيث تعتبر القاهرة أحد أهم الدول التي تشهد شراكات قوية مع البنك، ويعتبر البنك أحد الأذرع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتعد مصر أكبر دولة عمليات لاستثمارات وتمويلات البنك

وخلال  مؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار السنوي الثالث والثلاثين الذي استضافته أرمينيا خلال مايو الماضي،  تم الإعلان عن إجمالي استثمارات تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في 16 مشروعا خلال عام 2023، وكشف البنك أن 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص، حيث قدم البنك لمصر تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع إجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.7 مليار  يورو منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام 2012.

واستفاد القطاع المالى بمصر أحد من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69 %منها إلية خلال عام 2023 في حين ركزت 31 %من التمويلات على النوع الاجتماعي والشمول.

وتستهدف سياسات عمل البنك في مصر التركيز على تطوير القطاع المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الاخضر، ومشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، والسياحة، والتشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.

وتشمل محفظة مشروعات البنك في مصر حوالى 179 مشروعا منذ 2012 منها 128 مشروعا قيد التنفيذ حاليا بقيمة 12 مليار يورو، واستحوذ القطاع الخاص على نسبة 80 %منها.







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