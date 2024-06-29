تضامن دمياط تكلف مبادرة "نجاحنا فى اتحادنا" لخدمة طلاب الثانوية والجامعات

دمياط - هيثم مراد

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، مبادرة "نجاحنا في اتحادنا" لتوفير وإعداد قاعات مجهزة لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة والجامعات من أجل التحصيل الدراسى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة الشيماء عبد المعطى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة للتعاون في توفير قاعات مجهزة لاستقبال الطلاب على مدار اليوم، مشيرة إلي أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير المناخ المناسب للطلاب من أجل التحصيل الدراسى، مؤكدة أنه تم متابعة كافة القاعات التي تم اختيارها لاستقبال الطلاب للتأكد من إعدادها بالشكل المطلوب وتوفير كافة الخدمات اللازمة.

وأضافت وكيل تضامن دمياط، أن مبادرة "نجحنا في اتحادنا" تم تدشينها لتقديم خدماتها أمام طلبة الثانوية العامة والجامعات انطلاقا من المسؤولية المجتمعية.