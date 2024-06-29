تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة حيازة كميات من الحشيش والهيدرو بالقاهرة

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة ،حبس عنصرين إجراميين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهما وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100 مليون جنيه تقريباً، مُتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بقسم أول السلام، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.