انتشال جثة طفل بعد 48 ساعة من البحث عنه فى بحر شبين بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الغربية، جثة لطفل في العقد الثاني من العمر، بعد 48 ساعة من رحلة البحث عن الجثة، بعد أن نزل لمياه بحر شبين أمام قرية صفط تراب مركز المحلة، للاستحمام هربا من حرارة الجو فجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل فى مياه بحر شبين أمام قرية صفط تراب مركز المحلة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف والانقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم البحث عن الجثة واستمرت عمليات البحث لمدة 48 ساعة، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى العام، لحين استخراج تصريح الدفن.