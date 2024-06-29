اليوم.. محاكمة عاطل تعدى على طفل بالإكراه فى الجيزة

كتب ـ سليم على

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت محاكمة عاطل، متهم بخطف طفل يبلغ من العمر 18 سنة وتعدى عليه فى دائرة قسم الجيزة.



يترأس الجلسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ . ع" ، 23 سنة، عاطل ، متهم بخطف الطفل " أ . ع" 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام بإستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم أحتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس " كلب"، كما تعدى على المجنى عليه عنوه مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، أن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذوية مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس "كلب" قاصدا التعدى عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.