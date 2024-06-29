اليوم السابع
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السبت، 29 يونيو 2024 02:25 م
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المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة والجيزة يكشفون تفاصيل ارتكاب 7 جرائم

السبت، 29 يونيو 2024 02:25 م
المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة والجيزة يكشفون تفاصيل ارتكاب 7 جرائم سرقة هاتف
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان وسيدة، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وكشفوا أمام رجال المباحث أنهم يمارسون نشاطهم في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وأنهم تمكنوا من ارتكاب 7 جرائم سرقة.


وذكر المتهمون أنهم يغافلون ضحاياهم ويستولون على الهواتف لبيعها لعملائهم، وأرشدوا عن المسروقات، وبضبطها وعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (شخصين وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة) لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة هاتف محمول، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.







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