اليوم السابع
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القبض على شخص قتل زوجته فى مدينة نصر بسبب خلافات أسرية

السبت، 29 يونيو 2024 06:31 م
القبض على شخص قتل زوجته فى مدينة نصر بسبب خلافات أسرية حبس - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر .


كشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة  حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


 







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مدينة نصر

امن القاهرة




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