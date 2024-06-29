اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا و320 مصابا منذ اجتياح حى الشجاعية قبل يومين

السبت، 29 يونيو 2024 01:38 م
الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا و320 مصابا منذ اجتياح حى الشجاعية قبل يومين قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 52 شهيدا و320 مصابا منذ اجتياح حي الشجاعية فى قطاع غزة قبل يومين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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