السيطرة على حريق بمطعم للمأكولات فى حى الكوثر بسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بمطعم مأكولات، بمنطقة حى الكوثر دائرة قسم شرطة الكوثر، لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض محتويات المطعم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بمطعم للمأكولات وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم الحد من انتشار الحريق وتفاقمه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة حى الكوثر، بنشوب حريق بمطعم " خاص بالطابق الأرضي ملك المدعو محمد ع م ا 48 سنة صاحب المطعم ، ومقيم مركز أخميم، وتم الدفع بعدد بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن ذلك ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض محتويات المطعم، وبسؤال المدعو سامح ر ح د 44 سنة عامل بالمطعم، ومقيم مركز أخميم بمضمون ما سبق، وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالمطعم، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.