اليوم السابع
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السجن المشدد 15 سنة لأحد المتهمين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

السبت، 29 يونيو 2024 01:56 م
السجن المشدد 15 سنة لأحد المتهمين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم بالسجن المشدد 15 سنة على متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين، لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

 







مقتل اللواء نبيل فراج

الشهيد نبيل فراج

اخبار الحوادث

المستشار وجدي عبد المنعم

قتل اللواء نبيل فراج




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