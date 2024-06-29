الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورا كبيرا فى شتى المجالات

انفوجراف تصريحات الرئيس السيسى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى شملت 6 محاور

مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى يأتى فى وقت شديد الدقة وتحديات عدة تواجة العالم

مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات

مصر قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر

سيتم خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر

انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى