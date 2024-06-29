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الرئيس السيسى: المصريون بقالهم أكثر من 12 سنة صامدون

السبت، 29 يونيو 2024 12:33 م
الرئيس السيسى: المصريون بقالهم أكثر من 12 سنة صامدون الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيسة المفوضية الأوروبية والوزراء الأوربيون والحضور بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، معربة عن شكره وتقديره لفريق العمل المصري والاوربي على الجدية والالتزام والجهد الذى بذل خلال 100 يوم لانعقاد هذا المؤتمر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: "بقولكم فيه حاجة مهمة قوى تعرفوها قوي عن مصر، وهو إن مصر مش بس سوق ضخم وكبير يضم 120 مليون والضيوف الموجودين، يعني بتكلم عن سوق ضخم جدا، وزي ما ذكر ان فيه قوى عاملة ضخمة جدا 70 % من شعبنا أقل من 40 سنة وده أمر واعد جدا لاي مستثمر عاوز قوى عاملة بتكلفة مالية معتبرة".

تابع الرئيس السيسي:"شعب مصر بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل، ودي أكتر نقطة اسمحولى اشير ليها هنا".







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري

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انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024

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