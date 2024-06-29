الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق نشب فى حوش ومنزل بطهطا

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، وامتد لمنزل مجاور مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، ونتج عن الحريق إصابة ابنة مالك الحوش.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بحوش وامتد لمنزل، بدائرة مركز شرطة طهطا، ووجود مصابة بالحريق، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المدعو ح. م. ا. ي. 60 سنة بالمعاش، ومقيم بذات العنوان.

امتد الحريق لمنزل مجاور مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، ملك المدعو ح. ي. م. ا. 56 سنة موظف، ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة أ. د. م. ا. 40 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها فى إخماد الحريق، وتم نقلها لمستشفى طهطا العام. وانحصرت التلفيات فى إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، وبسؤال مالك الحوش والمنزل والمصابة بمضمون ما سبق، أكدا أن سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب فى ذلك ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.