استمرار الأنشطة الصيفية بفرع ثقافة شمال سيناء لتعزيز المواهب والقدرات

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، عن استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية التي ينظمها الفرع بمختلف قصور وبيوت الثقافة في المحافظة في إطار برنامج وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله.



صرح مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء بأنه تشهد قصور وبيوت الثقافة في شمال سيناء فعاليات صيفية متنوعة تهدف إلى تعزيز المعرفة واكتشاف المواهب، مشيرا انه في قصر ثقافة العريش، نُظمت مسابقة ثقافية تضمنت أسئلة في مجالات التاريخ والجغرافيا والطب والهندسة، أعدتها أمينة المكتبة عزة زغلول، كما تضمنت الفعاليات أنشطة القراءة الحرة، والرسم، واكتشاف المواهب، والألعاب الترفيهية، تحت متابعة وإشراف الفنانة إيناس سمير، مدير القصر.



وأضاف المشرحاني: في بيت ثقافة قرية قاطية، نفذت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، أعدها عبدالعزيز أبو جرير مسئول النشاط، وتابعها أحمد عبدالصاحي مدير البيت، وفي مكتبة قرية النجاح، أقيمت مسابقة ثقافية تهدف إلى تنمية الجانب المعرفي واكتشاف المواهب في الغناء، تحت إشراف مسعود نصار مسئول النشاط، وبمتابعة عبدالسلام سالم مدير المكتبة.



وتابع مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، "في قصر ثقافة الشيخ زويد، نظمت ورشة فنية في الرسم تحت إشراف محمد محمود مسئول النشاط، وبمتابعة أشرف خيرت مدير القص، كما شهد قصر ثقافة بئر العبد ورشة حكي وشرح لكتاب "شعيب"، قدمتها أمل محمد مسئولة النشاط، وتابعها محمود عيد مدير القصر."



وأكد المشرحاني أنه في بيت ثقافة قرية 30 يونيو، نظمت مسابقة لتنمية مواهب وقدرات الرواد، أعدها محمد نصار مسئول النشاط، وتابعها سليمان منصور مدير البيت، موضحا أن الهدف من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز النشاط الثقافي والفني بين الشباب والأطفال خلال أشهر الصيف، وتوفير بيئة مثالية لاكتشاف وتنمية مواهبهم.